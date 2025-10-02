Afghanistan i talebani bloccano Internet per 48 ore | Donne murate in casa la rete è loro finestra sul mondo

Lunedì 29 settembre in Afghanistan il governo dei talebani ha deciso di tagliare la connessione Internet nel Paese, ripristinata solo 48 ore dopo. Il racconto a Fanpage.it di Silvia Redigolo, responsabile comunicazione della Fondazione Pangea: "Da un momento all'altro ci siamo trovati senza connessione, eravamo isolati. Per le donne, murate in casa, Internet è una finestra sul mondo, possono documentarsi e studiare". 🔗 Leggi su Fanpage.it