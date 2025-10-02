Afghanistan i talebani bloccano Internet per 48 ore | Donne murate in casa la rete è loro finestra sul mondo

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 29 settembre in Afghanistan il governo dei talebani ha deciso di tagliare la connessione Internet nel Paese, ripristinata solo 48 ore dopo. Il racconto a Fanpage.it di Silvia Redigolo, responsabile comunicazione della Fondazione Pangea: "Da un momento all'altro ci siamo trovati senza connessione, eravamo isolati. Per le donne, murate in casa, Internet è una finestra sul mondo, possono documentarsi e studiare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: afghanistan - talebani

L’assurdo video dei talebani che invitano gli statunitensi a visitare il loro Paese da turisti: “Venite in Afghanistan”

Il surreale video dei talebani che invitano gli americani a visitare il loro Paese: “Venite in Afghanistan”

“Abbiamo un messaggio per gli americani, venite in Afghanistan”, il VIDEO ironico con i talebani per promuovere il turismo nel Paese

afghanistan talebani bloccano internetAfghanistan, i talebani bloccano Internet per 48 ore: “Donne murate in casa, la rete è loro finestra sul mondo” - Lunedì 29 settembre in Afghanistan il governo dei talebani ha deciso di tagliare la connessione Internet nel Paese, ripristinata solo 48 ore dopo ... Si legge su fanpage.it

afghanistan talebani bloccano internetAfghanistan, i Talebani bloccano internet per prevenire "attività immorali" - Da lunedì, infatti, su ordine della leadership talebana sono stati interrotti la televisione satellitare, i servizi mobili e a banda larga. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Afghanistan Talebani Bloccano Internet