Affondate Flotilla l’annuncio proprio ora | cosa sta succedendo

2 ott 2025

Si aggrava il bilancio dell’operazione della Marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta verso la Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito dal tracker internazionale che segue il convoglio, sono 21 le imbarcazioni intercettate e fermate nelle ultime ore. Tra le navi coinvolte figurano l’ Adara, l’ Alma, l’ Aurora, la Dir Yassine, la Grande Blu, l’ Hio, la Huga, la Morgana, l’ Otaria, la Seulle, la Sirius, la Spectre e la Yulara. Queste erano partite nei giorni scorsi da porti europei con a bordo attivisti, politici e giornalisti diretti a Gaza con aiuti simbolici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

**Mo: media, 'Israele porterà attivisti Flotilla ad Ashdod, alcune barche saranno affondate'**

Flotilla, tv svela piano di Israele: “Attivisti saranno portati a Ashdod, alcune barche saranno affondate”

