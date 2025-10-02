Affido a Firenze 20 bambini in attesa di una famiglia che si prenda cura di loro

Firenze, 2 ottobre 2025 – “Ogni bambino ha diritto a crescere in un ambiente sereno. E ogni adulto può offrire quest’opportunità, anche solo per un periodo”. Con queste parole Claudia Magherini, responsabile del centro affidi del Comune di Firenze, lancia un appello in occasione della 13esima edizione del mese dell’affido, che da oggi animerà la città con laboratori, spettacoli e incontri, per poi arrivare al gran finale al museo del Novecento (25 ottobre). Adesso a Firenze sono attivi 43 progetti di affido e 20 bambini stanno aspettando una famiglia o un single pronti a donare loro tempo e amore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Affido, a Firenze 20 bambini in attesa di una famiglia che si prenda cura di loro

