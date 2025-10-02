Affari Tuoi salvate il soldato Pino | 200mila euro tritati per un sogno
La concorrente della puntata di Affari Tuoi del 2 ottobre 2025 è Francesca dalla Calabria. Una concorrente accolta da un grande applauso, considerando il suo record: ha atteso 38 puntate la sua chance di giocare contro il Dottore. Lavora al pronto soccorso come infermiera, è madre di due figlie e ha un compagno, Pino, che l’ha affiancata in questo viaggio. Un amore che va avanti da ben 18 anni, dai tempi della scuola. Per loro la sorte ha scelto il pacco numero 6. Il tritatore seriale. La gara portata avanti da Francesca non è stata per i deboli di cuore. Nessuno però ha patito più del povero Pino. 🔗 Leggi su Dilei.it
