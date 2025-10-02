News Tv. Sta diventando sempre più acceso il confronto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i due game show che in questa stagione televisiva si contendono il prime time di Rai 1 e Canale 5. Non si tratta solo di sfida agli ascolti: a rendere il duello ancora più vivace sono le continue frecciatine a distanza tra i due conduttori, Stefano De Martino e Gerry Scotti, che non perdono occasione per punzecchiarsi davanti al pubblico. L’ultimo botta e risposta è andato in scena mercoledì 1° ottobre 2025, con battute che hanno fatto sorridere i telespettatori ma che confermano quanto la rivalità tra i due format sia ormai diventata un vero spettacolo nello spettacolo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Affari Tuoi”, botta e risposta al veleno tra De Martino e Gerry Scotti