Affari Tuoi botta e risposta al veleno tra De Martino e Gerry Scotti
News Tv. Sta diventando sempre più acceso il confronto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i due game show che in questa stagione televisiva si contendono il prime time di Rai 1 e Canale 5. Non si tratta solo di sfida agli ascolti: a rendere il duello ancora più vivace sono le continue frecciatine a distanza tra i due conduttori, Stefano De Martino e Gerry Scotti, che non perdono occasione per punzecchiarsi davanti al pubblico. L’ultimo botta e risposta è andato in scena mercoledì 1° ottobre 2025, con battute che hanno fatto sorridere i telespettatori ma che confermano quanto la rivalità tra i due format sia ormai diventata un vero spettacolo nello spettacolo. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Magicamente, chiudendo entrambi alla stessa ora, #AffariTuoi (22,2%) accorcia le distanza e la Ruota passa dal 27% di lunedì al 23,8% di ieri. Mi sa che oggi nessuno scriverà picchi di 7 milioni. Rispetto a una settimana fa: #AffariTuoi +400.000 e +2,2 punti. - X Vai su X
