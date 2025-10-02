Affari Tuoi ascolti tv in calo | un anno fa 700mila spettatori in più

Affari Tuoi registra un forte calo negli ascolti tv rispetto a un anno fa. La trasmissione condotta da Stefano De Martino su Rai1 ieri sera, mercoledì 1 ottobre, è andato molto vicino all’aggancio a ‘La Ruota della Fortuna’ che sta dominando gli ascolti della fascia access fin dall’estate. Fascia access che fu dominio di Stefano De Martino. La media ascolti di ieri di ‘Affari Tuoi’ su Rai1 è stata di 4.501.000 spettatori pari al 21.8% di share. Mentre su Canale5 il game di Gerry Scotti 4.658.000 spettatori e il 22.5%. Un distacco inferiore al punto di share per De Martino e di 150 mila spettatori. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Affari Tuoi, ascolti tv in calo: un anno fa 700mila spettatori in più

