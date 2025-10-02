AEW | Toni Storm pretende la rivincita sfida lanciata a Kris Statlander
Toni Storm non ha affatto chiuso i conti con l’ AEW Women’s World Championship, e lo ha reso chiarissimo durante l’episodio di Dynamite del 1° ottobre. Dopo una convincente vittoria contro Tay Melo nello show del sesto anniversario della AEW, Storm ha preso il microfono e ha parlato della sua recente sconfitta titolata davanti al pubblico della Florida. "Timeless" Toni Storm isn't finished with AEW Women's World Champion @CallMeKrisStat! Watch #AEWDynamite ’s 6th Anniversary LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.comkdBqVmBIIs — All Elite Wrestling (@AEW) October 2, 2025 Ancora scossa dalla sorprendente caduta subita ad AEW All Out a Toronto, Storm ha ammesso di chiedersi chi sia davvero senza quella cintura. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
