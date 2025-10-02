AEW | Ritorno shock a Dynamite Andrade è di nuovo All Elite
Andrade è ufficialmente di nuovo All Elite. Dopo il suo ritorno a sorpresa nell’episodio del 1° ottobre di AEW Dynamite, l’ex Superstar WWE ha ora firmato un contratto a tempo pieno con All Elite Wrestling. Secondo Fightful Select, Andrade non aveva alcuna clausola di non-compete dopo il licenziamento da parte della WWE avvenuto quest’estate, il che gli ha permesso di tornare subito sul ring. Il suo rientro è stato di grande impatto: ha attaccato Kenny Omega e si è schierato con la Don Callis Family, cambiando immediatamente gli equilibri alla AEW. Andrade scuote la AEW: Attacco a Omega e contratto a tempo pieno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
