AEW | Pubblicità ICE durante Dynamite Adam Page trascina i fan nella protesta

Il campione del mondo della AEW, Adam Page, ha preso una posizione netta sui social dopo che durante l'episodio di AEW Dynamite del 1° ottobre 2025 sono andati in onda più volte spot pubblicitari per il reclutamento dell' ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement). I fan che hanno seguito la puntata sono rimasti sorpresi nel vedere gli spot pro-ICE praticamente in ogni intervallo e "Hangman" non l'ha presa affatto bene. Subito dopo la fine della trasmissione, Page si è sfogato su Bluesky contro le scelte pubblicitarie della rete, scrivendo: "F**k ICE che manda spot durante Dynamite, fatelo sapere.

