AEW | Pubblicità ICE durante Dynamite Adam Page trascina i fan nella protesta

Zonawrestling.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione del mondo della AEW, Adam Page, ha preso una posizione netta sui social dopo che durante l’episodio di  AEW Dynamite del 1° ottobre 2025  sono andati in onda più volte spot pubblicitari per il reclutamento dell’ ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement). I fan che hanno seguito la puntata sono rimasti sorpresi nel vedere gli spot pro-ICE praticamente in ogni intervallo e “Hangman” non l’ha presa affatto bene. Subito dopo la fine della trasmissione, Page si è sfogato su Bluesky contro le scelte pubblicitarie della rete, scrivendo: “F**k ICE che manda spot durante Dynamite, fatelo sapere. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

aew pubblicit224 ice durante dynamite adam page trascina i fan nella protesta

© Zonawrestling.net - AEW: Pubblicità ICE durante Dynamite, Adam Page trascina i fan nella protesta

In questa notizia si parla di: pubblicit - durante

AEW: Andrade El Idolo si vanta per quanto fatto durante un match - Andrade El Idolo si è unito all’AEW nella speranza di mostrare il suo vero potenziale al mondo, ma deve ancora raggiungere i suoi obiettivi nella promozione con sede a Jacksonville. Secondo spaziowrestling.it

AEW, Mercedes Moné mostrata in video durante Dynamite: cosa bolle in pentola? - Con la seconda edizione di Forbidden Door ormai alle porte, l'attenzione e la curiosità dei fan è interamente rivolta ai nuovi possibili crossover tra AEW e New Japan Pro Wrestling. Si legge su worldwrestling.it

Cerca Video su questo argomento: Aew Pubblicit224 Ice Durante