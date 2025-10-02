AEW | Il disastro al casinò riporta i Young Bucks al punto di partenza

Lo show anniversario di AEW Dynamite del 1° ottobre si è aperto con un colpo di scena che ha coinvolto i Young Bucks. In un filmato registrato in precedenza all’esterno del Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Florida, Nick e Matt Jackson sono stati mostrati mentre arrivavano in grande stile con l’enorme bottino in contanti vinto nel recente tag team match da 500.000 dollari. Ma i festeggiamenti non sono durati a lungo. Il segmento ha preso una svolta improvvisa quando Nick Jackson è entrato nel casinò con la valigetta del denaro e ha finito per giocarsi tutto. Quando la telecamera è tornata su Matt Jackson, a lui non era rimasto altro che la borsa vuota e la sua rabbia era palpabile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

