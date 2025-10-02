Aeroporto | passeggeri in crescita più vicino il record del 2019

In crescita il traffico passeggeri all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova secondo gli ultimi dati che sono stati diffusi. Aeroporto di Genova: i numeri del 2025Nei primi nove mesi del 2025 sono stati 1.218.780 i passeggeri movimentati (+17,8% sul 2024) e 13.548 i movimenti volo (+6,9% sul. 🔗 Leggi su Genovatoday.it