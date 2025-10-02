Aeroporto numeri in crescita | a settembre 60 mila passeggeri Per il 2026 Ryanair conferma tutti i voli

Riminitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A piccoli passi, ma l’aeroporto di Rimini-San Marino cresce. Sono incoraggianti i dati sia dei primi nove mesi dell’anno (superata quota 367 mila passeggeri) sia del mese di settembre che va in archivio con un +31% in più rispetto allo scorso anno: il mese appena concluso porta a casa 60 mila 239. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

