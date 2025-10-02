Aeroporto il comitato FuoriPista insorge contro la proposta dell’area vasta

Fiumicino, 2 ottobre 2025 – “Veniamo a sapere dalla stampa che si è tenuto un incontro organizzato dalla commissione Urbanistica consiliare con Adr e con diverse associazioni e società del territorio (tra cui la Maccarese spa) sul nuovo piano per la cosiddetta ‘ area vasta ‘ cioé finalizzato alla costruzione della quarta pista in area di Riserva. Siccome, come ha stabilito il Tar, dentro la Riserva non si possono costruire infrastrutture di sorta, l’idea è di aggirare il problema togliendo il vincolo di protezione da 210 ettari: non proprio bruscolini. La presidente della Commissione Francesca de Pascali pare essersi scordata di chiamare – come aveva invece promesso – il Comitato FuoriPISTA all’incontro con AdR e, dalle dichiarazioni rese oggi pare anche aver dimenticato le numerose obiezioni che il Comitato già aveva mosso nell’audizione del 9 settembre scorso “, si legge in una nota firmata dal comitato FuoriPista. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it