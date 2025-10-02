Aereo militare precipita al Circeo Morti i due piloti | erano in missione

Quotidiano.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un aereo dell’Aeronautica Militare è precipitato ieri mattina nel Parco nazionale del Circeo, a Sabaudia, causando la morte di due militari: il colonnello Simone Mettini, 48 anni, comandante del 70° Stormo di Latina, e l’allievo pilota Lorenzo Nucheli, 19. Il velivolo, un T-260B decollato alle 8 da Latina per una missione addestrativa, è scomparso dai radar dopo pochi minuti di volo ed è precipitato nella vegetazione. L’impatto è stato devastante: l’aereo ha preso fuoco. I piloti sono morti sul colpo. Sono subito scattate le ricerche, coordinate da vigili del fuoco, Aeronautica e protezione civile, con elicotteri e squadre da terra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

aereo militare precipita al circeo morti i due piloti erano in missione

© Quotidiano.net - Aereo militare precipita al Circeo. Morti i due piloti: erano in missione

In questa notizia si parla di: aereo - militare

Nave russa nello stretto di Sicilia: da Sigonella decolla aereo dell’Aeronautica militare

Aereo militare si schianta su una scuola e diventa una palla di fuoco: studenti in fuga, disastro in Bangladesh

Aereo militare si schianta su una scuola in Bangladesh: strage di studenti a Dacca

aereo militare precipita circeoAereo militare precipita al Circeo. Morti i due piloti: erano in missione - Un aereo dell’Aeronautica Militare è precipitato ieri mattina nel Parco nazionale del Circeo, a Sabaudia, causando la morte di ... quotidiano.net scrive

aereo militare precipita circeoSabaudia, aereo militare precipita nei pressi del Parco Nazionale del Circeo: tragico bilancio - Un aereo appartenente al 70esimo stormo dell'Aeronautica Militare è precipitato vicino al Parco Nazionale del Circeo: trovati i due corpi dispersi. Scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Aereo Militare Precipita Circeo