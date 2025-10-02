Aereo militare precipita al Circeo Morti i due piloti | erano in missione
Un aereo dell’Aeronautica Militare è precipitato ieri mattina nel Parco nazionale del Circeo, a Sabaudia, causando la morte di due militari: il colonnello Simone Mettini, 48 anni, comandante del 70° Stormo di Latina, e l’allievo pilota Lorenzo Nucheli, 19. Il velivolo, un T-260B decollato alle 8 da Latina per una missione addestrativa, è scomparso dai radar dopo pochi minuti di volo ed è precipitato nella vegetazione. L’impatto è stato devastante: l’aereo ha preso fuoco. I piloti sono morti sul colpo. Sono subito scattate le ricerche, coordinate da vigili del fuoco, Aeronautica e protezione civile, con elicotteri e squadre da terra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
