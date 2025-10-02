Adolescente capace di viaggiare nel tempo con la mente scienziati senza parole Svelato il suo segreto

Il caso di TL, un’adolescente francese, sta rivoluzionando lo studio della memoria umana. TL non è come la maggior parte delle persone, per le quali i ricordi svaniscono: lei è affetta da ipertimesia, o Highly Superior Autobiographical Memory (HSAM), una condizione rarissima con meno di cento casi documentati a livello globale. Questa peculiarità le conferisce la capacità eccezionale di ricordare quasi ogni giorno della sua esistenza e di “viaggiare nel tempo” con la mente. Il suo caso, pubblicato sulla rivista scientifica Neurocase e riportato da ScienceAlert, offre nuove, cruciali prospettive su come il cervello umano archivia, richiama e rivive i ricordi, influenzando profondamente la costruzione dell’identità personale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

