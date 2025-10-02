Adobe Premiere | l' app di montaggio video arriva su iPhone ed è gratis

Repubblica.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo Photoshop, l’azienda americana porta su smartphone anche il popolare software professionale di editing video. Lo scopo è fare concorrenza a CapCut, l’app di TikTok usatissima da creator e influencer. 🔗 Leggi su Repubblica.it

