Addio Juventus il Manchester City fa saltare il banco a gennaio
Irrompe il Manchester City di Pep Guardiola, possibile assalto già a gennaio: l’indiscrezione di calciomercato e i dettagli In Spagna è arrivato un altro passo falso importante per la Juventus di Igor Tudor, beffata nel finale dall’ex Renato Veiga sul campo del Villarreal. Per i bianconeri si tratta del quarto pareggio consecutivo tra campionato e Champions League. Juventus, demolito il mercato di Comolli: “Così non si va da nessuna parte” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Tudor è già sotto la lente di ingrandimento, mentre si ragiona anche in sede di calciomercato in vista della prossima sessione invernale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
