Addio all' iconico biondo | Pamela Anderson si è fatta rossa Le foto da Parigi

L'ex bagnina di Baywatch si trova nella capitale francese per assistere alle sfilate di moda: questa è stata l'occasione per mostrare il suo colpo di testa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Finisce un’epoca! Pamela Anderson dice addio al biondo: il suo nuovo look alle sfilate di Parigi sorprende tutti, foto - L’attrice canadese, 58 anni, è stata per decenni una delle bionde più riconoscibili del mondo dello spettacolo in tutto il mondo. Scrive gossip.it

Pamela Anderson dice addio al suo biondo iconico per un rosso fiammeggiante - L’attrice dice addio al suo biondo iconico e sorprende tutti alla Paris Fashion Week con un taglio shag rosso rame ... Segnala iodonna.it

