Addio al Champion | si è spento a 52 anni Stefano Casagranda
È morto alle 19 di ieri, mercoledì 1° ottobre, nella sua abitazione Stefano Casagranda, 52 anni, ciclista valsuganotto che da quattro anni era in lotta con un tumore. Il suo era un nome di punta nel ciclismo nazionale e locale, con quasi un ventennio vissuto pedalando come professionista, dal. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: addio - champion
Addio a San Siro, la Scala del Calcio. Quante notti di Champions, quante partite entrate nella leggenda, quanti cori che hanno fatto tremare Milano e il mondo intero. Dal 1926 simbolo immortale, teatro di emozioni che resteranno per sempre. Ora però sta d - facebook.com Vai su Facebook
Dall'attacco a Gaza City alle inchieste a Milano, dall'addio a Robert Redford alla Champions League. Le notizie del giorno a Effetto notte. https://tinyurl.com/yve7kcec #Radio24 #Notizie #Gaza #ChampionsLeague #RobertRedford - X Vai su X
Addio Matteo Franzoso, si è spento lo sciatore azzurro in coma dopo incidente in Cile - A darne la notizia i sanitari locali, che hanno informato la commissione medica FISI e il Presidente federale. Segnala rainews.it