Addio al Champion | si è spento a 52 anni Stefano Casagranda

Trentotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto alle 19 di ieri, mercoledì 1° ottobre, nella sua abitazione Stefano Casagranda, 52 anni, ciclista valsuganotto che da quattro anni era in lotta con un tumore. Il suo era un nome di punta nel ciclismo nazionale e locale, con quasi un ventennio vissuto pedalando come professionista, dal. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

