Addio a Silvana Venezia | il ricordo di una presenza che resta

È venuta a mancare Silvana Venezia.A darne l’annuncio sono i fratelli Claudio e Antonietta, il cognato Enrico Marino, la cognata Irma Del Sorbo, gli adorati nipoti Veronica, Samanta, Rossella e Walter, e tutti i parenti.La famiglia si stringe nel ricordoLa notizia segna uno spazio sospeso tra il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it