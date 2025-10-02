Addio a Jane Goodall morta a 91 anni l' antropologa britannica massima esperta di primati e biodiversità | studiò le abitudini sociali degli scimpanzé

Considerata la "madre" dell'etologia moderna, Jane Goodall è morta a 91 anni durante un tour in California. Dai primi studi scientifici sui primati in Africa, all'impegno civile per sensibilizzare il pubblico verso biodiversità e cultura ambientale Valerie Jane Morris-Goodall, considerata la. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a Jane Goodall, morta a 91 anni l'antropologa britannica massima esperta di primati e biodiversità: studiò le abitudini sociali degli scimpanzé

In questa notizia si parla di: addio - jane

Brad Pitt in lutto, l’addio alla madre Jane Etta: “Continuerà a vivere…”

Addio a Jane Goodall, la donna che parlava con gli scimpanzé

Addio a Jane Goodall, l’etologa che ha vissuto tra gli scimpanzé per studiare il loro comportamento

Addio a Jane Goodall, l'etologa che insegnò al mondo a guardare gli animali negli occhi - La Stampa - X Vai su X

R.I.P 1934 - 2025 Addio a Jane Goodall, l’etologa che insegnò al mondo a guardare gli animali negli occhi - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Jane Goodall, l’etologa che ha vissuto tra gli scimpanzé per studiare il loro comportamento - Le sue ricerche hanno cambiato la nostra percezione degli animali. Segnala ilfattoquotidiano.it

Addio a Jane Goodall: la primatologa e ambasciatrice della natura muore a 91 anni - Grazie al suo lavoro pionieristico con gli scimpanzé in Africa, Jane Goodall ha aiutato le persone a comprendere che gli animali sono esseri senzienti e intelligenti. Lo riporta nationalgeographic.it