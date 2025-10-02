Addio a Jane Goodall la donna che parlava agli scimpanzé

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ultima icona dell’etologia si è spenta a 91 anni. È morta Jane Goodall, celebre etologa britannica considerata una leggenda della scienza. Aveva 91 anni ed è deceduta in California, dove si trovava per un ciclo di conferenze. Una vita interamente dedicata allo studio e alla difesa dei primati, che l’ha resa una figura di riferimento a livello mondiale. Una carriera che ha cambiato la storia della scienza. Goodall è riconosciuta come la massima esperta mondiale di scimpanzé, grazie ai suoi decenni di ricerche condotti nel Gombe Stream National Park in Tanzania. Le sue osservazioni hanno rivoluzionato la conoscenza del comportamento animale, aprendo nuove prospettive nella biologia e nell’etologia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

