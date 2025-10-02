Addio a Jane Goodall la donna che parlava agli scimpanzé e cambiò per sempre la scienza
Si è spenta a Los Angeles, all’età di 91 anni, Dame Valerie Jane Morris-Goodall, conosciuta in tutto il mondo come Jane Goodall, l’ etologa e antropologa britannica che ha rivoluzionato la nostra comprensione dei primati e ridefinito i confini tra l’essere umano e il regno animale. La sua morte, avvenuta il 1° ottobre 2025, segna la fine di un’era per la primatologia mondiale e per l’attivismo ambientalista. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dr. Jane Goodall (@janegoodallinst) Nata a Londra il 3 aprile 1934, Jane Goodall ha dedicato oltre sei decenni della sua vita allo studio degli scimpanzé del Parco nazionale del Gombe Stream in Tanzania, una ricerca iniziata nel 1960 che avrebbe cambiato per sempre il modo in cui concepiamo i nostri parenti più stretti nel regno animale. 🔗 Leggi su Cultweb.it
