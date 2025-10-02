Roma, 2 ott. (askanews) - È morta a 91 anni Jane Goodall, primatologa britannica famosa in tutto il mondo per le sue ricerche sugli scimpanzé e altre grandi scimmie, studi a cui ha dedicato tutta la sua vita. É venuta a mancare "per cause naturali" riporta il Jane Goodall Institute, ha lavorato fino alla fine: in questi giorni era impegnata in un tour di conferenze negli Stati Uniti, avrebbe dovuto parlare il 3 ottobre in California. Attraverso il suo approccio pionieristico, Goodall ha scoperto il lato "umano" degli scimpanzé, suggerendo un collegamento evolutivo con l'uomo; a soli 26 anni, affascinata dall'Africa e dai suoi animali, era arrivata in una riserva in Tanzania, nel 1960, iniziando a osservare da vicino questi grandi primati nel loro habitat naturale, notando come usavano strumenti, creavano società complesse, erano sensibili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Addio a Jane Goodall, dedicò la sua vita agli studi sugli scimpanzé