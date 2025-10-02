Addio a De Cecco il re della pasta
Impastatrici ferme e laboratori chiusi. Da ieri e per tutta la giornata di oggi la storica azienda marchigiana della pasta De Cecco si ferma per l'ultimo saluto a «Don Beppe», colonna dell'azienda da oltre 30 anni. Nel giorno del suo 77esimo compleanno, è infatti scomparso Giuseppe Adolfo De Cecco, presidente della società e figura centrale nella storia e nella crescita dell'azienda. Un contesto in cui ha rivestito ruoli di vertice per oltre trent'anni come amministratore, e poi presidente, affiancando con competenza le strategie di crescita, consolidamento e innovazione. Giuseppe De Cecco lascia un gruppo che ha chiuso un 2024 record: ricavi a 652 milioni (+8,5%), utile netto a 15 milioni, produzione ai massimi storici e investimenti per 20 milioni in nuove linee produttive. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
