Addio a Claudio Lombardi morto a 83 anni l' ex team principal Ferrari in Formula 1 e ideatore della Lancia Delta S4 da rally
Oltre al suo contributo tecnico, Lombardi si impegnò anche sul fronte ambientale. Dal 2012 al 2017 fu assessore all’Ambiente del Comune di Alessandria e sostenne il Comitato Stop Solvay, in prima linea contro l’inquinamento prodotto dal polo chimico locale Il motorsport italiano e internazion. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
