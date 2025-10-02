Adani esalta Thuram | È migliorato all’Inter prima il suo gioco era questo

Le parole di Lele Adani, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Marcus Thuram, attaccante francese dell’ Inter, sta suscitando grande attenzione grazie alle sue prestazioni in Serie A e in Champions League. Di recente, un ascoltatore di “Viva El Futbol” ha chiesto se davvero Thuram fosse tra i migliori dieci attaccanti d’Europa, come sostenuto da alcuni esperti. Lele Adani, intervenuto nella discussione e inserendosi nel ragionamento di Nicola Ventola e Antonio Cassano, non ha avuto dubbi: “Non c’è dubbio che Thuram sia migliorato all’Inter, rispetto al Gladbach ha rivoluzionato il suo gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com

