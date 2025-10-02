L'abbordaggio della “Global Sumud Flotilla” da parte delle forze israeliane al largo di Gaza ha scatenato una nuova ondata di tensione e proteste anche in Italia. Andrea Di Lenardo, consigliere comunale di Alleanza Verdi Sinistra – Possibile, in un'intervista concessa a “Telefriuli”, ha definito quanto accaduto un “rapimento” di cittadini italiani, inclusi parlamentari e rappresentanti europei, contestando la versione ufficiale che parla di “arresti”. Le iniziative di solidarietà si concentrano anche a Udine, con un presidio previsto alle 18 allo Stadio Friuli e un flash mob alle 21 davanti all'ingresso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ad Udine spunta il piccolo Soumahoro. Di Lenardo: “Flotilla? Attivisti rapiti, non sono arresti”