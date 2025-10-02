Ad Atripalda Welcome Autumn | un pomeriggio di festa per i più piccoli

Venerdì 11 ottobre, la Pro Loco di Atripalda accoglie l’autunno con un evento pensato su misura per i bambini: Welcome Autumn, un pomeriggio all’insegna del gioco, della creatività e della condivisione.A partire dalle ore 17:00, nei locali di via Roma 154-156, i piccoli partecipanti – dai 6 ai 10. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: atripalda - welcome

La Donzelletta presenta "NaturÀrpa Matinée": appuntamento ad Atripalda

Atripalda, completata la riqualificazione del campetto di via Appia

Atripalda, atti vandalici e sacrileghi nella canonica di Sant’Ippolisto

Osteria Belli | Atripalda - facebook.com Vai su Facebook

Atripalda, coppia morta in incidente a Capaccio: oggi i funerali - Aveva litigato con la compagna e dormiva nell'auto che sabato pomeriggio ha invaso la corsia di marcia lungo la Ss 18 nei pressi di Capaccio Paestum ... Segnala ilmattino.it

Atripalda, schianto in moto nel Salernitano: morta coppia dell'Avellinese - Sulla strada due vittime di Atripalda: Cosimo Spagnuolo, 48 anni e sua moglie Roxana Arena di 50. Da ilmattino.it