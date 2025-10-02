Ad agosto +514mila occupati over 50

10.30 Ad agosto gli occupati calano di 57mila unità su luglio e aumentano di 103mila unità su agosto. Lo rivela l'Istat. Ad agosto gli occupati over 50 hanno raggiunto quota 10 milioni 252mila unità. In questa fascia di età si è registrato un aumento di 69mila unità sul mese e di 514mila sull'anno. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Istat, ad agosto +514mila occupati over 50 sull'anno - Ad agosto gli occupati over 50 hanno raggiunto quota 10 milioni 252mila unità, pari al 42,42% degli occupati complessivi (24 milioni 170mila. Secondo ansa.it

Istat: ad agosto 2025 sono 57mila gli occupati in meno rispetto a luglio - 57mila unità) coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti (permanenti e a termine) e tutti colo ... Scrive msn.com