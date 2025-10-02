Ad Affari Tuoi Francesca si fida del suo istinto fino alla fine e vince 300mila euro | Sentivo di averli
Nella puntata del 2 ottobre di Affari Tuoi ha giocato Francesca Atorino dalla Calabria. Dopo un cambio pacco a inizio partita, la concorrente continua a fidarsi del suo istinto, convinta di avere 300mila euro. E così è stato: ha vinto la cifra massima. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: affari - tuoi
