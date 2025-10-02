Il 26 settembre 2025 Roma ha fatto da palcoscenico a due appuntamenti d'eccezione che hanno unito istituzioni, arte e spettacolo per il 10° anniversario di Action Academy, l'accademia di alta formazione per il cinema, fondata da Nando Moscariello. In questi anni, Action ha contribuito alla crescita di numerosi talenti affermati, tra cui Francesco Luciani, volto noto della serie di successo Mare Fuori. Un'occasione importante per raccontare come l'eccellenza del talento cinematografico italiano possa diventare ponte culturale e motore di dialogo internazionale. La giornata si è aperta alle ore 10 nella prestigiosa Sala della Regina della Camera dei Deputati, con il convegno promosso da Action Academy in collaborazione con la Commissione Cultura della Camera dal titolo: “Il modello italiano della recitazione: un ponte culturale oltre i Paesi del Mediterraneo”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Action Academy festeggia 10 anni tra istituzioni, cultura e spettacolo