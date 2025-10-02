Acquario assemblea dei lavoratori | Solidarietà al popolo palestinese e condanna del genocidio

Genovatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le lavoratrici e i lavoratori dell’Acquario di Genova si sono riuniti oggi, 2 ottobre 2025, in assemblea per esprimere la propria solidarietà al popolo palestinese e per "manifestare ferma condanna contro il genocidio in corso". Lo comunica la rappresentanza sindacale unitaria. "Durante. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

