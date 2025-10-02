Acqua perduta | sindaci e comunità a confronto sulla crisi idrica

Dopo il percorso avviato lo scorso marzo con liniziativa Acqua Siamo Noi”, Legambiente Avellino, Arci Avellino e Libera Avellino invitano associazioni, istituzioni e cittadini ad incontrarsi per affrontare insieme la grave crisi idrica che da anni colpisce Avellino e la sua provincia. Venerdì 3. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it