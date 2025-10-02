Achille Lauro | Abbiamo passato una serata folle a casa di Sharon Stone ma quello che succede a Hollywood resta a Hollywood

Tra uno scatto e l'altro della cover story di GQ di ottobre, abbiamo chiesto ad Achille Lauro dei suoi essential e tra questi ci sono i viaggi per alimentare la creatività. Spesso a L.A. «Los Angeles è un posto per noi incredibile perché ti permette di essere in un contesto lavorativo importante, super connessi a tutto a tutto il mondo, connessi con un mercato nuovo che non conosciamo, che dobbiamo conquistare. E soprattutto Bel-Air e sulle colline invitano a sognare in grande, anzi, in grandissimo», rivela il cantautore e produttore giudice di X Factor, prima di ricordare, anche con una foto, una folle serata passata a casa di Sharon Stone. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Achille Lauro: «Abbiamo passato una serata folle a casa di Sharon Stone, ma quello che succede a Hollywood resta a Hollywood»

In questa notizia si parla di: achille - lauro

Achille Lauro a San Siro 2026 con il Comuni Immortali Tour: in radio il nuovo singolo “Senza una stupida storia”

Achille Lauro e Celeste Dalla Porta insieme alle sfilate di Milano, sono una coppia?

Battiti Live, Ilary Blasi svela: "Ecco cosa penso di Achille Lauro"

Motorola sceglie Achille Lauro: parte la nuova campagna con Edge 60 Neo - X Vai su X

“Nessuno nasce con il talento. Se ti impegni in una cosa diventi bravo. La differenza la fa la capacità di affrontare le sconfitte”. - Achille Lauro - facebook.com Vai su Facebook

MFW 2025, Achille Lauro e Celeste Dalla Porta sono la coppia del momento - Milano Fashion Week 2025, Achille Lauro e Celeste Dalla Porta sono la coppia del momento: il cantante e l’attrice insieme alle sfilate ... Da dilei.it

Senza una stupida storia di Achille Lauro, il significato: “Le persone sai si distruggono…” - Nel brano "Senza una stupida storia", Achille Lauro racconta la sua visione di dipendenza d'amore: ecco il significato e il testo. Lo riporta donnaglamour.it