Acerbi Inter, il difensore dell’Atalanta è tra i principali candidati per il futuro della difesa nerazzurra: tutti i dettagli sul giocatore. L’ Inter sta monitorando diversi profili in quanto vuole essere pronto nel momento in cui terminerà la stagione. Infatti la società sta già progettando il proprio mercato estivo del 2026, con Francesco Acerbi in scadenza di contratto a giugno. Stando alle parole di Tuttosport, uno dei nomi più caldi nell’elenco dei giocatori osservati da parte della dirigenza nerazzurra è quello di Joel Ordóñez, giovane centrale difensivo dell’ Atalanta, classe 2004. Il giocatore è stato monitorato per diversi mesi e rappresenta una delle possibili soluzioni per il post-Acerbi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Acerbi Inter, il centrale lascerà presto i nerazzurri? Ausilio segue Joel Ordóñez: tutti i dettagli