Accusa un malore mentre balla al centro sociale e muore | dramma a Francavilla al Mare

Un malore durante un ballo, mentre trascorreva il pomeriggio in compagnia al centro anziani di Valle Anzuca. Così è morta Lucia Martella, 84 anni, di Francavilla al Mare. Era tra le fondatrici del centro sociale dove mercoledì pomeriggio ha trascorso in spensieratezza gli ultimi istanti della sua. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

