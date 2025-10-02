Irruzione all’alba dei carabinieri in un appartamento del Satellite, arrestati un latitante colombiano ricercato per un tentato omicidio commesso a Parigi nel 2021, e suo figlio 24enne, che lo nascondeva. Nell’alloggio in via Bizet dove i due si trovavano al momento del blitz anche un bazar della droga, Mdma, cocaina e marijuana, arnesi per confezionamento dosi, denaro contante e pure quattro proiettili. L’uomo, 47 anni, è stato portato a san Vittore. Il figlio, a sua volta pregiudicato, è stato trattenuto in camera di sicurezza, ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. È scattato nelle prime ore del mattino e a colpo sicuro il blitz dei carabinieri della stazione e del Radiomobile della compagnia di Pioltello, da giorni sulle tracce del colombiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Accoltellò un uomo a Parigi. Trovato nel quartiere Satellite. Era nascosto in casa del figlio