Accoltellò un uomo a Parigi Trovato nel quartiere Satellite Era nascosto in casa del figlio
Irruzione all’alba dei carabinieri in un appartamento del Satellite, arrestati un latitante colombiano ricercato per un tentato omicidio commesso a Parigi nel 2021, e suo figlio 24enne, che lo nascondeva. Nell’alloggio in via Bizet dove i due si trovavano al momento del blitz anche un bazar della droga, Mdma, cocaina e marijuana, arnesi per confezionamento dosi, denaro contante e pure quattro proiettili. L’uomo, 47 anni, è stato portato a san Vittore. Il figlio, a sua volta pregiudicato, è stato trattenuto in camera di sicurezza, ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. È scattato nelle prime ore del mattino e a colpo sicuro il blitz dei carabinieri della stazione e del Radiomobile della compagnia di Pioltello, da giorni sulle tracce del colombiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: accoltell - uomo
NanoTV. . #Napoli - Incidente, uomo accoltellato al petto mentre tenta di sedare una lite: è grave all'ospedale del mare. Servizio di #CarmineDArgenio #NanoTG #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Accoltellò un uomo a Parigi. Trovato nel quartiere Satellite. Era nascosto in casa del figlio - Irruzione all’alba dei carabinieri in un appartamento del Satellite, arrestati un latitante colombiano ricercato per un tentato omicidio commesso a Parigi nel 2021, e suo figlio 24enne, che lo nascond ... ilgiorno.it scrive