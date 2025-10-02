Accoltellamenti fuori da una sinagoga a Manchester l’attacco nel giorno dello Yom Kippur | Ferite diverse persone

Sono almeno quattro le persone rimaste ferite dall’attacco con un coltello avvenuto oggi fuori da una sinagoga di Manchester, nel nord dell’Inghilterra. Lo riferisce la polizia britannica, intervenuta sul posto che è riuscita a neutralizzare l’aggressore. Il sindaco della città, Andy Burnham, in contatto con la polizia, ha definito l’episodio «grave». Secondo le prime testimonianze risultano essere state colpite diverse persone. L’attacco appare concluso, stando alle parole di Burnham, secondo il quale dopo l’intervento della polizia non ci sono ulteriori «pericoli imminenti» per la collettività. 🔗 Leggi su Open.online

