Accoltellamenti fuori da una sinagoga a Manchester due persone uccise Morto anche l’aggressore | l’attacco nel giorno dello Yom Kippur

Open.online | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morta una delle quattro persone ferite nell’attacco con un coltello avvenuto oggi fuori da una sinagoga di Manchester, nel nord dell’Inghilterra. Lo riferisce la polizia britannica, intervenuta sul posto che è riuscita a neutralizzare l’aggressore. Il sindaco della città, Andy Burnham, in contatto con la polizia, ha definito l’episodio «grave». Secondo le prime testimonianze risultano essere state colpite diverse persone. L’attacco appare concluso, stando alle parole di Burnham, secondo il quale dopo l’intervento della polizia non ci sono ulteriori «pericoli imminenti» per la collettività. Gli accoltellamenti avvenuti oggi a Manchester si sono verificati dinanzi alla sinagoga di Middleton Road, nella zona di Crumpsall. 🔗 Leggi su Open.online

