Accoglienza minori stranieri il sindaco di Palma Castellino | Copertura totale dei costi passo avanti decisivo

Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, esprime soddisfazione per gli esiti della riunione del Tavolo di coordinamento su immigrazione e asilo, svoltasi al ministero dell’Interno con la presenza del prefetto Rosanna Rabuano e del delegato Anci all’immigrazione Gianguido D’Alberto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: accoglienza - minori

Minori stranieri non accompagnati, Comuni sulle barricate: i fondi statali per rimborsare l’accoglienza sono esauriti

Padova prima in Veneto per accoglienza di minori stranieri soli: 136 ragazzi sotto tutela

Minori stranieri non accompagnati, Confcooperative: "Troppi tagli, la rete di accoglienza è al collasso"

Èoratorio: la fase immersiva si racconta. In questa prima fase di operatività sul campo del progetto Èoratorio, stiamo osservando esperienze che aiutano a ripensare l’oratorio nel contesto di oggi. A Bicocca, l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati - facebook.com Vai su Facebook

Svizzera, Italia e Unhcr insieme per progetto di Accoglienza per i minori stranieri non accompagnati. - X Vai su X

Fondo minori stranieri, c’è l’impegno del Governo all’intera copertura - Fondo minori stranieri, c'è l'impegno del Governo all'intera copertura. Lo riporta vita.it

Como, le parole su Don Giusto e i minori stranieri non accompagnati, lettera aperta: “Ricostruiamo la verità, ecco come sono andate le cose” - Sono ben note le parole del sindaco di Como, Alessandro Rapinese, rivolte a don Giusto, parroco di Rebbio e Camerlata, nei giorni scorsi. Come scrive comozero.it