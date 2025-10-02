Varsavia, 1940. L’intero quartiere ebraico fu trasformato in una prigione a cielo aperto. Prima il filo spinato, poi un muro alto tre metri e lungo undici a sigillare uomini, donne e bambini. Mezzo milione di persone stipate come bestiame. Le case, ridotte a tane, ospitavano dieci, quindici inquilini per stanza. E in quelle stanze, più che il respiro, circolava la fame e la malattia. Migliaia morivano ogni mese senza che nessuno si curasse di loro. Ma non bastava. Dal luglio del 1942 scattò la macchina delle deportazioni: treni per Treblinka, cinque­mila esseri umani al giorno. In tre mesi scomparvero in duecentosessantacinquemila. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Accadde oggi: i nazisti mettono fine alla rivolta del ghetto di Varsavia