Accadde oggi | i nazisti mettono fine alla rivolta del ghetto di Varsavia
Varsavia, 1940. L’intero quartiere ebraico fu trasformato in una prigione a cielo aperto. Prima il filo spinato, poi un muro alto tre metri e lungo undici a sigillare uomini, donne e bambini. Mezzo milione di persone stipate come bestiame. Le case, ridotte a tane, ospitavano dieci, quindici inquilini per stanza. E in quelle stanze, più che il respiro, circolava la fame e la malattia. Migliaia morivano ogni mese senza che nessuno si curasse di loro. Ma non bastava. Dal luglio del 1942 scattò la macchina delle deportazioni: treni per Treblinka, cinquemila esseri umani al giorno. In tre mesi scomparvero in duecentosessantacinquemila. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
