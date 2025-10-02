Abuso del congedo parentale | quando rischi il posto

Tra i più importanti istituti a tutela dei diritti dei lavoratori genitori e al centro di recenti novità riguardanti il suo funzionamento, il congedo parentale – regolato dall’all’art. 32 d.lgs. n. 1512001 – è oggetto di una sentenza della Cassazione che avverte sui rischi che incorre chi abusa delle possibilità di astensione dall’ufficio, per prendersi cura dei figli piccoli. Infatti, con la pronuncia n. 24922 dello scorso 9 settembre, i giudici di piazza Cavour spiegano che usare il congedo per scopi differenti da quelli per cui il legislatore l’ha previsto, non soltanto apre a una sanzione disciplinare dell’azienda che lo scopre, ma fa rischiare concretamente il licenziamento per giusta causa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

