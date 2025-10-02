Abusi su una 14enne a Palermo | condanna a 5 anni e 4 mesi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il verdetto del Gup supera la richiesta del pm. S. M., 19 anni, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione per la violenza sessuale su una ragazza di 14 anni, avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 luglio dello scorso anno sugli scogli dell’Addaura, a Palermo. Il giudice per l’udienza preliminare Marta Maria Roberta Bossi ha inflitto una pena quasi doppia rispetto a quella proposta dal pubblico ministero, che aveva chiesto 3 anni. Le misure accessorie e il risarcimento. Oltre alla pena principale, il Gup ha stabilito: interdizione perpetua dai pubblici uffici. provvisionale di 10 mila euro a favore dei genitori della vittima, che si erano costituiti parte civile con l’avvocata Elena Maiorca. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Abusi su una 14enne a Palermo: condanna a 5 anni e 4 mesi

In questa notizia si parla di: abusi - 14enne

Si avvicina ad una 14enne con una scusa e la violenta, la ragazza viene salvata da due amiche e il 44enne arrestato. In casa sua indizi di altri abusi

L'incubo di una 14enne a Vasto, il legale: "Ha scoperto gli abusi sessuali subiti in un video a scuola"

Galatina, 14enne disabile denuncia abusi: il CNDDU richiama scuola e istituzioni a tutela dei più fragili Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) esprime sgomento e profonda vicinanza alla giovane quattordicenne disabi - facebook.com Vai su Facebook

Si avvicina ad una 14enne con una scusa e la violenta, la ragazza viene salvata da due amiche e il 44enne arrestato. In casa sua indizi di altri abusi - X Vai su X

Abusi su una 14enne all’Addaura, condannato a 5 anni e 4 mesi - L’avvocato della difesa, Pietro Capizzi, ha detto che appellerà la decisione del Gup Marta Maria Roberta Bossi, che ha anche applicato alcune misure accessorie: l’interdizione perpetua dai pubblici ... msn.com scrive

Violentarono 14enne e la filmarono, poi diffusero video in chat: a processo due ragazzi di 16 e 17 anni - Le terribili immagini sono state mostrate nell'aula del tribunale per minorenni dell'Aquila, durante l' udienza del processo che vede imputati i due ragazzi che oggi hanno 16 e 17 anni. Secondo fanpage.it