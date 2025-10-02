Abusi sessuali su baby calciatore 12enne promettendo carriera nel calcio | finto talent scout a processo
Un uomo di 52 anni prima è finito sotto processo al tribunale di Venezia per il reato di violenza sessuale su minore dopo la denuncia dei genitori di un baby calciatore 12enne che sarebbe stato adescato dal finto talent scout promettendogli una carriera nel mondo del calcio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
