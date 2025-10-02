Abusati per anni dal compagno della loro mamma | tre fratelli raccontano tutto uomo accusato di violenza sessuale aggravata

Torinotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per anni, avrebbe abusato dei tre figli della compagna, all’epoca minorenni. Adesso, quest’uomo di 56 anni è accusato di violenza sessuale aggravata. Il processo di primo grado per giudicarlo si sta svolgendo a Torino, di fronte alla Corte d’assise.Dieci anni di abusiLa prima a denunciare era. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: abusati - anni

abusati anni compagno mammaAbusata dal compagno della mamma, lo denuncia dopo essersi confidata con la fidanzata del papà - La figura femminile più vicina dopo la mamma alla quale, probabilmente,aveva timore o vergogna di raccontare ... Si legge su torino.repubblica.it

Tre fratelli si confidano tra loro dopo anni e scoprono l’orrore: “Noi tutti abusati dal patrigno” - Il racconto del trauma subito è venuto fuori all’improvviso dopo diversi anni mentre la maggiore di tre fratelli studiava già Medicina all’università, in un’altra regione, lontana dal luogo dove il co ... Come scrive torino.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Abusati Anni Compagno Mamma