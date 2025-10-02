Abusata per anni dal patrigno Il cuginetto la aiuta a denunciare
FIRENZE Confidò al cuginetto quello che, anni prima, per tante notti in cui rimaneva in casa con lui, il patrigno le aveva fatto quando era più piccola. L’adolescente, sconvolto, confessò quanto aveva appreso alla sua mamma, che a sua volta informò il padre della ragazza. E’ nata così la denuncia che ha portato all’iscrizione sul registro degli indagati di un uomo di 53 anni originario della provincia di Napoli, oggi residente a Livorno. Per l’accusa di violenza sessuale aggravara e continuata su minore di anni 10, ieri mattina è stato rinviato a giudizio dal giudice dell’udienza preliminare Piergiorgio Ponticelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
