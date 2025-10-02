Abodi entusiasta per la riunione della Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società di calcio e basket: le parole. Da oggi, entra ufficialmente in funzione la nuova Autorità indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società sportive professionistiche, un progetto voluto dal Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, con l’obiettivo di supportare la Covisoc nei controlli finanziari dei club calcistici, dalla Serie C alla Serie A (quindi anche dell’ Inter ), e delle squadre di basket di massimo livello. La missione di questa commissione è garantire la trasparenza e la correttezza della gestione economica delle società sportive, per preservare l’integrità del sistema. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Abodi sul lancio della nuova Autorità per la Vigilanza sui Bilanci: «Un passo importante per il calcio»