Abodi sul lancio della nuova Autorità per la Vigilanza sui Bilanci | Un passo importante per il calcio
Abodi entusiasta per la riunione della Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società di calcio e basket: le parole. Da oggi, entra ufficialmente in funzione la nuova Autorità indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società sportive professionistiche, un progetto voluto dal Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, con l’obiettivo di supportare la Covisoc nei controlli finanziari dei club calcistici, dalla Serie C alla Serie A (quindi anche dell’ Inter ), e delle squadre di basket di massimo livello. La missione di questa commissione è garantire la trasparenza e la correttezza della gestione economica delle società sportive, per preservare l’integrità del sistema. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: abodi - lancio
Domani alle 11:30 presso l’H-Farm Campus a Roncade (TV) la presentazione della campagna di comunicazione “Lo Sport in Costituzione” con il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e tanti campioni dello sport. Vai qui per partecipare all’evento grat - X Vai su X
#Ferrara modello nazionale di inclusione e sportività a 360°. Questo il messaggio lanciato dal ministro Andrea Abodi, in occasione della prima edizione del Ferrara Sport Festival Vai su Facebook