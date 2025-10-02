Abbracciami dove il tempo si ferma è il nuovo libro di don Cosimo Schena

BRINDISI - Dopo “Aspettami dove nessuno guarda”, Don Cosimo Schena torna con il nuovo libro “Abbracciami dove il tempo si ferma”C’è un filo invisibile che unisce le parole e gli abbracci. Don Cosimo Schena, sacerdote, scrittore e poeta, lo ha raccontato con delicatezza nel suo precedente libro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it