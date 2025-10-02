Abbordaggio israeliano della Flotilla una ventina di barche fermate Le altre ancora in rotta verso Gaza

Tra i fermati il senatore Croatti (M5S) e l'eurodeputata Scuderi (Avs)

Flotilla, l’abbordaggio israeliano è iniziato: “Sono a bordo”

Flotilla, l’abbordaggio israeliano è iniziato: “Sono a bordo”, fermato l’equipaggio dell’Alma

Flotilla, parte l’abbordaggio israeliano e in Italia migliaia di manifestanti in strada. Da Milano a Napoli, da Genova a Roma la protesta pacifica a sostegno della missione

Corteo a Torino in corso dopo l'abbordaggio israeliano alla Global Sumud Flottilla - facebook.com Vai su Facebook

La CGIL e l’Unione Sindacale di Base (USB) hanno indetto per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale per protestare contro l’abbordaggio israeliano delle barche della Global Sumud Flotilla - X Vai su X

Global Sumud Flotilla live, le forze israeliane hanno fermato una ventina di imbarcazioni. Le altre proseguono nel tentativo di raggiungere Gaza - Tra i fermati anche il senatore del M5s Marco Croatti, l'europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi e l’attivista ... Si legge su quotidiano.net

Le operazioni israeliane di intercettazione e abbordaggio della Global Sumud Flotilla, in ordine - Mercoledì sera Israele ha intercettato e abbordato diverse barche della Global Sumud Flotilla, l’iniziativa civile composta da una quarantina di barche che aveva l’obiettivo di rompere il blocco ... Riporta ilpost.it